Среди новых заражённых COVID — приезжая из Дагестана, сотрудник БФУ и парикмахер

Среди 35 новых заражённых коронавирусом в регионе — студентка РАНХиГС, приехавшая из Дагестана, сотрудник БФУ им. Канта и парикмахер. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областном оперштабе.

Там отметили, что прибывшая из Дагестана девушка к учёбе не приступала. Коронавирус также выявили у другой студентки (она заразилась после контакта с заболевшим преподавателем), учителя детской музыкальной школы и преподавателя Балтийского военно-морского института.

Среди инфицированных — семь работников предприятий, организаций и учреждений, трое неработающих и десять пенсионеров. Кроме того, COVID-19 обнаружили у троих предпринимателей, администратора развлекательного центра, медработника, сотрудника правоохранительных органов и троих детей в возрасте до трёх лет.

«У шестнадцати заболевание протекает в форме ОРВИ, у шестерых диагностирована пневмония (в том числе одна тяжёлая форма). У тринадцати коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы и при профобследовании», — уточнили в оперштабе.

В общей сложности по состоянию на 15 сентября в Калининградской области зарегистрировано 3810 случаев коронавируса. 74 человека скончались, выздоровели 3014 пациентов.