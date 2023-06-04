В Калининграде побит рекорд минимальной ночной температуры

В Калининграде побит рекорд минимальной ночной температуры
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Суточный температурный рекорд побит в Калининграде. Информацию об этом публикует в воскресенье, 4 июня, сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на данные сети метеостанций.

«Прошедшей ночью температура воздуха в Калининграде опустилась до +2,2°C, таким образом оказался побит предыдущий суточный рекорд в +2,8°C, который был зафиксирован в далеком 1963 году», — отмечается в сообщении.

По области минимальная температура была зафиксирована в Черняховске (+1,7°C), однако наличие рекорда установить невозможно ввиду отсутствия архива суточных рекордов по данной метеостанции. «Вышеуказанные температуры были зафиксированы на высоте 2м, поэтому с большей вероятностью можно говорить о заморозках на почве и растениях, которые по какой-либо причине не фиксируются на метеостанциях в последнее время (температура на высоте 5 см). Минимальная зафиксированная температура на метеостанции Мамоново (данные запаздывают на сутки) вчера составила +1,1°C», — добавили в сообществе.

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