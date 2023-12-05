Оружие и доспехи: в Немане инвесторы замка Рагнит планируют открыть музей рыцарской истории

В Немане планируют открыть музей рыцарской истории (0+). Информация об этом появилась в сообществе «Замок Рагнит» «ВКонтакте».

Проект реализуется той же командой, которая занимается восстановлением замка Рагнит. Экспозицию планируют укомплектовать репликами доспехов. Как уточнили авторы проекта «Новому Калининграду», у них в распоряжении есть и оригиналы, но их собираются разместить уже в самом замке после окончания его реставрации, так как их ценность очень высока, поэтому им нужны особые условия хранения. Новый музей получит название Ritterbuch, что в переводе с немецкого означает «Рыцарская книга».

«По большому счету все экспонаты — интересные, это же музей доспеха. Для кого-то интересен XIV век, для кого-то — XV, кого-то просто интересуют средневековые костюмы и доспехи», — сообщил инвестор замка Рагнит Иван Артюх, один из авторов нового музея.

Всего в экспозиции планируют представить десять полноростовых манекенов в полном рыцарском обмундировании. Каждый костюм будет соответствовать своей эпохе. В музее должна появиться интерактивная зона, в которой посетители смогут примерить элементы рыцарских доспехов.

«Идея сделать этот музейчик родилась из-за того, что очень много туристов к нам приезжало, и, если мы начинаем рассказывать о замке, то возникал вопрос о том, кто и зачем это строил. Так и родилась идея отдельно рассказать о рыцарях», — сообщил коммерческий директор компании-инвестора ООО «МСП» и автор идеи создания музея Евгений Гульник.

Открытие нового музейного пространства запланировано на январь 2024 года, он разместится в небольшом помещении (около 40 кв. м) в ресторанно-гостиничном комплексе Deutsches Haus. Стоимость входного билета составит 300 рублей с человека.

Напомним, восстановление замка Рагнит в Немане началось в июне 2023 года. Весной 2023 года проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. В замке намерены обустроить выставочные залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.