Главврач черняховской ЦРБ: качество помощи в частных и государственных стоматологиях «выравнивается»

Главврач черняховской ЦРБ: качество помощи в частных и государственных стоматологиях «выравнивается»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Качество оказания стоматологической помощи в частных и государственных клиниках в настоящее время не сильно отличается. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» рассказал и.о. главврача черняховской ЦРБ Виктор Городницкий.

Медик отметил, что помимо районной больницы, он сейчас возглавляет еще инфекционную больницу и стоматологическую клинику в Черняховске.

«Я могу сказать так: у богатых свои причуды. Но вообще, в настоящее время нельзя сказать, что платная [стоматологическая помощь] лучше. Да, где-то условия могут быть лучше, дороже материал... Но качество оказания медицинской помощи сейчас очень выравнивается в государственном и частном [секторах]. Поэтому стараемся сравняться и многие люди, которые лечились раньше в платных клиниках, сейчас идут к нам и довольны», — пояснил Городницкий.

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