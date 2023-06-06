Главврач черняховской ЦРБ: качество помощи в частных и государственных стоматологиях «выравнивается»

Качество оказания стоматологической помощи в частных и государственных клиниках в настоящее время не сильно отличается. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» рассказал и.о. главврача черняховской ЦРБ Виктор Городницкий.



Медик отметил, что помимо районной больницы, он сейчас возглавляет еще инфекционную больницу и стоматологическую клинику в Черняховске.

«Я могу сказать так: у богатых свои причуды. Но вообще, в настоящее время нельзя сказать, что платная [стоматологическая помощь] лучше. Да, где-то условия могут быть лучше, дороже материал... Но качество оказания медицинской помощи сейчас очень выравнивается в государственном и частном [секторах]. Поэтому стараемся сравняться и многие люди, которые лечились раньше в платных клиниках, сейчас идут к нам и довольны», — пояснил Городницкий.