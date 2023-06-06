«Будет вишенка на торте»: отремонтировать инфекционную больницу в Черняховске намерены к 2025 году

Инфекционную больницу в Черняховске планируют полностью отремонтировать к 2025 году. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» рассказал и.о. главврача черняховской ЦРБ и руководитель инфекционки Виктор Городницкий.



По его словам, в конце 2021 года в инфекционной больнице заменили все кровати, а в 2022 году — полностью отремонтировали крыши и основные коридоры. «Оборудование покупается... Поэтому уже разительные изменения. Плюс два дня назад начались работы и за этот год мы отремонтируем все помещения, все палаты — будет вообще хорошо. И если все пойдет по плану — предварительная договоренность с властями уже есть — значит, скорее всего, в следующем году сделаем уже и фасады. То есть два-три года и мы приведем инфекционную в порядок и, извините, будет такая вишенка на торте под названием „Черняховск“», — пообещал Городницкий.

В мае 2021 года губернатор Антон Алиханов пообещал выделить средства на ремонт крыши и коридоров инфекционной больницы в Черняховске на ул. Тухачевского, 6. Это комплекс зданий-выявленных объектов культурного наследия "Комплекс зданий гарнизонного лазарета с часовней: 7 корпусов, конец ХIX — начало ХХ века«.Алиханов отмечал, что у него «совершенно ужасные впечатления» от инфекционной больницы в Черняховске.

В марте 2022 года региональные власти объявили торги на ремонт зданий черняховской инфекционной больницы.