Мэрия Калининграда о высохших газонах: «Просим рабочих не скашивать под ноль»

Некоторые калининградцы требуют выкашивать газоны, несмотря на засуху. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города, отвечая на просьбу одной из жительниц.



«Пожалуйста, не скашивайте пока траву там, где она осталась! Иначе все превратится в выжженную солнцем пустыню, как, например, на Московском проспекте», — написала горожанка.

«Как минимум мы просили рабочих не скашивать её под ноль, — ответили в пресс-службе. — А, например, с того же Московского проспекта граждане от нас требуют срочно всё скосить за „Гиантом“. Передадим пожелание Ваше в комитет городского хозяйства для обсуждения юристами и специалистами в сфере ЖКХ».

Ранее в минконтроля сообщали, что в Калининграде высота травяного покрова придомовых территорий должна быть в пределах от пяти до десяти сантиметров.

