Мэрия Калининграда о высохших газонах: «Просим рабочих не скашивать под ноль»

Мэрия Калининграда о высохших газонах: «Просим рабочих не скашивать под ноль»
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Некоторые калининградцы требуют выкашивать газоны, несмотря на засуху. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города, отвечая на просьбу одной из жительниц.

«Пожалуйста, не скашивайте пока траву там, где она осталась! Иначе все превратится в выжженную солнцем пустыню, как, например, на Московском проспекте», — написала горожанка.

«Как минимум мы просили рабочих не скашивать её под ноль, — ответили в пресс-службе. — А, например, с того же Московского проспекта граждане от нас требуют срочно всё скосить за „Гиантом“. Передадим пожелание Ваше в комитет городского хозяйства для обсуждения юристами и специалистами в сфере ЖКХ».

Ранее в минконтроля сообщали, что в Калининграде высота травяного покрова придомовых территорий должна быть в пределах от пяти до десяти сантиметров.

Отметим, что в среду, 7 июня, региональное управление МЧС объявило о засухе в Калининградской области.

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