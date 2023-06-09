Шампунь для бороды: таможенники нашли в поезде незадекларированный товар для барбершопа

Шампунь для бороды: таможенники нашли в поезде незадекларированный товар для барбершопа
Фото пресс-службы таможни
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Калининградские таможенники обнаружили в чемодане пассажирки поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, незадекларированную косметику для барбершопа на 170 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе таможенного контроля поезда, убывающего в направлении Литовской Республики, сотрудники таможенного поста ЖДПП Нестеров с помощью кинолога со служебной собакой выявили у россиянки товар, перевозимый в сопровождаемом багаже без декларирования. В чемодане и пакете у женщины находилась парфюмерно-косметическая продукция: крем для бритья, лосьон после бритья, шампунь и масло для бороды — всего 90 банок, флаконов и бутылок общим весом свыше 47 килограммов. Гражданка не смогла представить инспекторам документы, подтверждающие таможенное оформление этой товарной партии.

Согласно заключению таможенных экспертов, обнаруженная продукция принадлежит итальянскому косметическому бренду, и рыночная стоимость ее на момент задержания превышала 170 тысяч рублей. Косметика изъята, а в отношении россиянки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).

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