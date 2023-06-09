Власти: памятника Высоцкому у «Юности» не будет, в документы закралась ошибка

Власти: памятника Высоцкому у «Юности» не будет, в документы закралась ошибка
Площадь у Дворца спорта. Эскиз, обнародованный горадминистрацией
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Памятник Владимиру Высоцкому на территории, которую планируется благоустроить у спорткомплекса «Юность», ставить не будут. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила руководитель пресс-служба горадминистрации Инна Вербицкая.

«В документы закралась ошибка, видимо, сработал человеческий фактор», — сказала она.

О памятнике говорится в проектной документации к торгам, объявленным на портале госзакупок. «Проект благоустройства территории представляет собой обустройстройство территорий вокруг здания бассейна и дворца спорта „Юность“ и включает в себя: парковку на 110 м/м, парковку для автобусов на 5 м/м, гостевую площадь перед ДК, памятник В.С. Высоцкому, пешеходную аллею, велодорожку, аллею спортивной славы в 2-х частях [...]», - указано в документации.

Благоустроить территорию у ДС «Юность» нужно за 225 дней.

Проект подразумевает насыщение территории «новыми функциональными зонами». Площадь благоустраиваемой территории составляет 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров. Экспертиза одобрила ПСД в мае этого года.

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