И памятник Высоцкому: благоустройство у Дворца спорта «Юность» оценили в 208 млн рублей

Власти объявили торги на поиск подрядчика, который займется благоустройством территории у Дворца спорта «Юность». Информация опубликована на портале госзакупок.



Проект включает создание зеленых зон, нескольких парковок для автомобилей (на 110 мест и на 26 мест), парковку для автобусов на 5 мест, пешеходную аллею, велодорожку, аллею спортивной славы, тренировочные площадки, торговый павильон и т.д. Кроме всего прочего, на территории должен появиться памятник Владимиру Высоцкому, следует из документации к торгам.

Работы нужно выполнить за 7 месяцев с небольшим (225 дней после подписания контракта).

Корреспондент «Нового Калининграда» попросил предоставить информацию о памятнике Высоцкому пресс-службу горадминистрации.

Ранее сообщалось, что проект подразумевает насыщение территории «новыми функциональными зонами». Площадь благоустраиваемой территории составляет 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.Площадь благоустраиваемой территории — 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров. Экспертиза одобрила проект в мае этого года.