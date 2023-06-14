Власти Полесска: полигон в Ельняках не горит, сбоев в графике вывоза мусора не будет

Власти Полесска: полигон в Ельняках не горит, сбоев в графике вывоза мусора не будет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Полесска заверили жителей, что сбоев в графике вывоза мусора не будет. Информация размещена на странице Полесского муниципального округа «ВКонтакте».

«Сегодня в первой половине дня мы опубликовали информацию о сбое в графике вывоза несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора. Только через час выяснили, что информация не верна. Пост удалили, но новость успела разлететься. Приносим извинения, что ввели в заблуждение жителей области», — говорится в сообщении. 

«Сбоев в графике вывоза мусора не будет», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром появилась информация о пожаре на мусорном полигоне в Ельняках. «Из-за жаркой сухой погоды произошли возгорания на полигонах хранения твердых бытовых отходов в поселках Ельниково Гвардейского округа (так в тексте — прим. „Нового Калининграда“) и Круглово под Янтарным. В связи с этим региональный оператор временно, предварительно на две недели, приостановил прием заявок на вывоз несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора», — сообщала администрация округа в соцсети. Позже информацию о пожаре опроверг лава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец. «Хочу успокоить жителей Гвардейского округа — полигон в поселке Ельняки в настоящее время не горит», — сообщил он. 

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