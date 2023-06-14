Власти Гвардейска опровергли информацию о пожаре на полигоне в поселке Ельняки

Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец опроверг информацию о пожаре на мусорном полигоне в поселке Ельняки. Он написал об этом на своей странице «ВКонтакте».



«Хочу успокоить жителей Гвардейского округа — полигон в поселке Ельняки в настоящее время не горит, — сообщил Коломиец. — С учетом погодных условий муниципальное предприятие „Радуга“ на постоянной основе ведет мониторинг, пересыпку и проливку полигона. Прошу доверять только информации из проверенных, достоверных источников». При этом в комментариях к сообщению пользовательница соцсети написала: «Мы рядом живем и видим то, что она дымится».

Ранее о возгорании на полигоне в Гвардейском округе сообщила полесская администрация. По ее информации, из-за этого, а также из-за пожара на полигоне в Круглово, временно приостановлен прием заявок на вывоз крупногабаритного мусора. Позже со страницы администрации Полесского округа «ВКонтакте» это сообщение было удалено.

В последний раз о возгорании на полигоне в Ельняках сообщалось в мае, это был второй случай в нынешнем году. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин тогда поручал провести проверку. По данным Росприроднадзора, пожары на объекте также происходили в марте и октябре 2022 года. О ситуации с ним «Новому Калининграду» ранее рассказывал руководитель регионального министерства экологии и природных ресурсов Олег Ступин. По его словам, причиной регулярных пожаров на полигоне является «несоблюдение технологий захоронения».

В понедельник в пос. Круглово под Янтарным (территориально это Зеленоградский округ) загорелся другой мусорный полигон, крупнейший в регионе. За два дня пожарные сумели сократить охваченную огнем площадь вдвое, до 500 кв. метров.