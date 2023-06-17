«Потоп после засухи»: за вечер и ночь в Черняховске выпало 50 мм осадков

За вечер пятницы, 16 июня, и ночь в Черняховске выпало 50 мм осадков. Об этом сообщается в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».



«Потоп после засухи : на метеостанции Черняховска за прошедший вечер и ночь выпало 50 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы Калининграда! Данное количество осадков составляет критерий опасного метеорологического явления (сильный дождь). Большая часть осадков выпала от вечерних грозовых ячеек, которые в условиях слабого потока практически „стояли на месте“ с ливнями», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов-любителей, в Черняховске утром 17 июня был затоплен подземный переход на железнодорожной станции. Как отметили в сообществе, существенное количество осадков также выпало за 12 часов в Железнодорожном (20 мм), Калининграде (10 мм) и Советске (8 мм).