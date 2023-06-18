«Никаких движений»: калининградские водители требуют завершить ремонты на нестеровской трассе

«Никаких движений»: калининградские водители требуют завершить ремонты на нестеровской трассе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские водители возмущаются медленными темпами ремонта на федеральной трассе, которая связывает Калининград и Нестеров. Требование завершить работы опубликовал один из автомобилистов в группе профильного сообщества «ВКонтакте», его поддержали остальные участники сообщества.

«Сделайте дорогу от Талпак до Черняховска! В семи местах повредили федеральную трассу и не чешутся! В Подгорном вообще плиты на объезд бросили, асфальт с трассы сняли и второй месяц никаких движений!», — написал автомобилист. «В Подгорном рьяно взялись, даже пару кунгов поставили, но когда добрались до тоннельчика из гранита, резко всё свернули и кунги убрали, и второй месяц тишина», — добавил он. «Поездка из Гусева в среднем занимает 1.30- 1.40, из них в среднем час-час десять — это доехать до Талпак и 30 −40 минут — от Талпак до Калининграда, причем расстояния плюс-минус одинаковые», — присоединился к обсуждению другой участник сообщества. «Вот про Подгорное прям „в точку“... И перед Талпаками два участка. А еще колея за Черняховском вплоть до Шоссейного — машину бросает как на волнах», — поддержал еще один водитель.

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