«Никаких движений»: калининградские водители требуют завершить ремонты на нестеровской трассе

Калининградские водители возмущаются медленными темпами ремонта на федеральной трассе, которая связывает Калининград и Нестеров. Требование завершить работы опубликовал один из автомобилистов в группе профильного сообщества «ВКонтакте», его поддержали остальные участники сообщества.
Калининградские водители возмущаются медленными темпами ремонта на федеральной трассе, которая связывает Калининград и Нестеров. Требование завершить работы опубликовал один из автомобилистов в группе профильного сообщества «ВКонтакте», его поддержали остальные участники сообщества.