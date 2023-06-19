Власти Славска объявили о скором открытии бассейна с минеральной водой (фото)

В Славске завершается реконструкция открытого бассейна с минеральной водой. Сейчас идет техническое наполнение водой для промывки и дезинфекции. Об этом сообщает администрация Славского городского округа на странице «ВКонтакте».
«В бассейне сейчас идет техническое наполнение водой для промывки и дезинфекции! Купание детей и взрослых может быть небезопасно для здоровья. Просим всё же немного набраться терпения и подождать официального открытия, которое будет очень скоро», — сообщили в администрации.
Ремонт бассейна с минеральной водой в Славске обещали закончить еще в сентябре 2022 года. Стоимость работ в 2021 году оценивали в 16,5 млн рублей. Работы начала выполнять компания ООО «Мириам» за 18,8 млн рублей, но в январе 2023 года сумма контракта была увеличена до 21,5 млн рублей. По данным портала госзакупок, объект всё ещё не сдан.Бассейн открыли в 1936 году, он является единственным в Калининградской области. Бассейн наполняется минеральной водой из подземного источника. Долгие годы он находился в крайне запущенном состоянии и не использовался. В 2018 году бассейн почистили. В 2019 году губернатор Антон Алиханов заявил, что правительство готово выделить деньги на приведение в порядок бассейна и территории вокруг него.