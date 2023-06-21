«Никакого открытого огня!»: в регионе продлили особый противопожарный режим

В Калининградской области решили не отменять особый противопожарный режим, несмотря на выпадение осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Никакого открытого огня! В регионе продлен особый противопожарный режим. Под запретом: разведение костров и фейерверки», — говорится в сообщении ведомства.
Также в областном УМЧС напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.Согласно приказу министерства строительства и ЖКХ, особый противопожарный режим в Калининградской области установлен 14 июня до 3 июля. 16 июня в регионе в связи с выпадением осадков сняли чрезвычайную степень пожароопасности, но в МЧС предупредили, что это не отменяет запрета на разведение костров.