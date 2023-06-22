В Светлогорске разрешили вырубить 194 дерева у променада ради нового отеля и спа

Возле променада в Светлогорске собираются вырубить 194 дерева под строительство отеля и спа-центра. Об этом стало известно из документов с сайта муниципалитета.

Компания «Раушен Хотел Ресорт» запросила разрешение на снос 87 берёз, 48 осин, 24 дубов, 10 клёнов, 7 грабов, 6 рябин, 5 сосен, 3 ив, 2 боярышников, алычи и яблони. Вырубку планируют на участке с кадастровым номером 39:17:010005:528, расположенном около спуска с ул. Балтийской.

Компания должна выплатить более 6,6 млн рублей в качестве компенсации, высадить такое же количество равноценных или более ценных пород и восстановить почву. Порубочный билет действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее застройщик получил разрешение на строительство ещё трех пятиэтажных корпусов гостиничного комплекса на променаде в Светлогорске.

В марте проект продолжения застройки нового променада получил положительное заключение экспертизы. Земельный участок, на котором появятся новые здания, расположен в районе спуска с ул. Балтийской.

Застройкой променада занимается компания «Раушен хотел ресорт», связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Три участка вдоль склона правительство Калининградской области без конкурса передало в аренду инвестору в 2020 году. Проект подразумевает строительство комплекса апартаментов, международного отеля и медицинского центра со спа, клиникой эстетической медицины и фитнес-клубом.