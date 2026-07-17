Градсовет одобрил обновлённый проект корпуса гостиницы «Променад» в Светлогорске

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил изменения, внесённые в проект седьмого корпуса гостиницы «Променад» в Светлогорске. Решение было принято на заседании в пятницу, 17 июля.

«Это проект комплексного развития территории у променада в городе Светлогорске, — напомнил главный архитектор области Евгений Костромин. — Часть объектов уже реализована в соответствии с единой концепцией, которая ранее была утверждена архитектурно-градостроительным советом. Объекты все получили разрешение на строительство, и сегодня мы рассмотрим изменения одного из объектов, может быть, уже подходящего к завершающей стадии его реализации. <...> Они касаются одного из корпусов третьей очереди первого этапа строительства гостиничного комплекса, включая блок апартаментов, который мы будем рассматривать».

Объект возводят на ул. Балтийской на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:528. Проектировщики предложили внести локальные изменения в части архитектурного облика здания, касающиеся верхнего этажа.

«Изначально согласованная первая концепция — две башни, у них не было перекрытия, — пояснил архитектор компании-застройщика „Раушен Хотел Ресорт“ Эдуард Рыленко. — В процессе реализации потребовалось перекрыть верхний этаж. Представлено архитектурное решение уже с перекрытием верхнего этажа.Так как конструкция должна быть лёгкой, она выполнена в металле, соответственно, там перекрытия в виде фермы, поэтому верхняя часть выполнена в виде единого карниза. Нижние этажи без изменений. То есть решение в рамках только верхней части между двумя башнями. Объект симметричный, и между ними верхний этаж перекрыт».

Члены градсовета поддержали предложенные изменения.

Компания «Раушен хотел ресорт», занимающаяся застройкой променада, связана с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации, бывшим главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Три участка вдоль склона правительство Калининградской области без конкурса передало в аренду инвестору в 2020 году. Проект подразумевает строительство комплекса апартаментов, международного отеля и медицинского центра со спа, клиникой эстетической медицины и фитнес-клубом.

В конце 2020 года инвестор получил разрешение на строительство первой очереди комплекса около лифта. В марте 2023-го проект продолжения застройки нового променада получил положительное заключение экспертизы. В апреле застройщик получил разрешение на возведение ещё трёх корпусов. В июне для строительства нового отеля и спа на указанной территории разрешили вырубить 194 дерева.

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