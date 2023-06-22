Фонд капремонта показал, как выглядит «Пестрый ряд» в Черняховске после замены черепицы (фото)

Фонд капремонта показал, как выглядит «Пестрый ряд» в Черняховске после замены черепицы (фото)
Фото: пресс-служба фонда капремонта Калининградской области
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В Черняховске меняют черепицу в исторических домах на улице Элеваторной, более известных как «Пестрый ряд» Ганса Шаруна. Как сообщает пресс-служба фонда капремонта, в ходе первого этапа подрядная организация провела ремонт в домах № 11-15: рабочие смонтировали новую стропильную систему и уложили керамическую черепицу.

На данный момент начат второй этап, в который включены дома № 12-18 и № 17.

«В перспективе обязательно отремонтируем и фасады зданий, — добавили в фонде. — Приведем квартал к историческому виду с особым вниманием к деталям».

Напомним, что на ремонт домов № 11-18 на улице Элеваторной из бюджета было выделено 31,7 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен будет переложить черепицу и привести в порядок дымоходы.

Жилой массив «Пёстрый ряд» построил в 1922-24 годах известный немецкий архитектор Ганс Шарун. Здания ни разу не реставрировались, однако достаточно хорошо сохранились, вплоть до многих оригинальных деталей. Несмотря на отсутствие должного ухода в течение последних лет, дома по-прежнему используются как жилье. В 2016 году работы по ремонту кровли на части домов ансамбля уже проводились.

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