Более 600 кг: областная таможня пресекла 3 попытки незаконного ввоза запчастей из Литвы (фото)

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В июне участились попытки ввоза на территорию региона автомобильных запчастей из Литвы без декларирования. Сотрудники МАПП Чернышевское выявили три таких случая только за последние две недели, сообщает пресс-служба областной таможни.

Так, россиянин, прибывший в зону таможенного контроля таможенного поста на личном автомобиле «Фольксваген Пассат», не заявил о наличии у него товаров, подлежащих декларированию. Но во время таможенного досмотра транспортного средства в салоне было обнаружено 365 кг привезенных из Литвы бэушных автозапчастей: боковые крылья, бамперы, фары, зеркала, радиаторы и даже двигатель внутреннего сгорания.

Еще один россиянин также вез из Литвы в Россию бывшие в употреблении двигатель внутреннего сгорания и автомобильную дверь, общим весом 187,5 килограммов, не сообщив инспекторам о наличии в его «Форде Маверик» товаров, подлежащих декларированию.

Аналогичную попытку предпринял водитель-экспедитор одной из калининградских фирм, который провозил в грузовике «MAN» на территорию Калининградской области два аккумулятора для грузовых автомобилей весом 110 килограммов.

Товар в каждом случае был изъят, в отношении владельцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).

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