В Светлогорске обновляют макет средневекового Кёнигсберга (фото)

В Светлогорске обновляется макет средневекового Кёнигсберга в переулке Сказочника Гофмана. Об этом рассказали в телеграм-канале Светлогорского городского округа.

Уже более 20 лет «Кёнигсберг в миниатюре» показывает, каким был городской замок-крепость и располагавшиеся рядом средневековые селения Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт. Здания и объекты макета сделаны из глины в масштабе 1:120 калининградским скульптором Сергеем Усачёвым. Миниатюра построена по проекту писателя Бориса Бартфельда, владельца гостиницы «Дом Сказочника».

Внешний вид макета периодически обновляют, чтобы он оставался ярким и красивым. Сначала на детали макета нанесли специальное белое покрытие — для лучшего сцепления краски с глиной и контрастности цветов. А потом 500 объектов: дома, кирху, замок и собор — раскрашивали вручную. Почти все здания уже покрашены, осталось «покрыть» их черепицей, «вставить» окна и двери, отметили местные власти. В работах участвуют специалисты из администрации «Дома Сказочника» и добровольцы.