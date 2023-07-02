В Балтийске на три часа отключают воду во всем городе

В Балтийске для ремонта на аварийном участке намерены отключить на три часа воду во всем городе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале муниципалитета.



«Сегодня, 2 июля с 14:00 до 17:00 во всем городе отключаем подачу воды. Проводим работы по устранению утечки, просим отнестись с пониманием!», — говорится в сообщении.