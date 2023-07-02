В Балтийске на три часа отключают воду во всем городе

В Балтийске на три часа отключают воду во всем городе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске для ремонта на аварийном участке намерены отключить на три часа воду во всем городе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале муниципалитета.

«Сегодня, 2 июля с 14:00 до 17:00 во всем городе отключаем подачу воды. Проводим работы по устранению утечки, просим отнестись с пониманием!», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за крупной аварии в Балтийске в ближайшие несколько ночей будет отключено водоснабжение. «Серьезная утечка чистой воды произошла на одном из объектов Министерства обороны, при этом неполадки случились на скважине на линии Комендатуры. Отказ на объектах водоснабжающей системы привел к значительному снижению уровня в резервуарах чистой воды, предназначенных для снабжения Балтийска», — говорилось в сообщении мэрии. В связи с этим Роспотребнадзор усилил мониторинг качества питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой населению в Балтийске. 

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