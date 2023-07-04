Власти Балтийска о ситуации с водой: утечка обнаружена

Власти Балтийска, жители которого уже несколько дней испытывают проблемы с водоснабжением, сообщили об обнаружении утечки на водопроводе.



«Обнаружили небольшую утечку на улице Гагарина, которую уже устранили, — пояснили в администрации. — Но в целях экономии расхода воды давление в сети всё ещё снижено. Просим отнестись к ситуации с пониманием».

Также поздним вечером 3 июля для горожан составили расписание подвоза воды на вторник, 4 июля.

Водовозки намерены установить по следующим адресам:

— ул.Ушакова, 33 А (Островок) 6.00-8.00 и 14.00-16.00;

— ул.Садовая, 32 (стоянка)6.00-8.00 и 14.00-16.00;

— пересечение ул. Врехнее шоссе и ул. Киркенесская 8.00-10.00 и 16.00-18.00;

— ул. Кронштадтская, 7 (конечная остановка) 8.00-10.00 и 16.00-18.00;

— пересечение ул.Подгорной и ул.Прохладной 10.00-12.00 и 18.00-20.00;

— ул. Красной армии, 31 (МБОУ № 6)10.00-12.00 и 18.00-20.00;

— ул. Садовая, 3 (двор)12.00-14.00 и 20.00-22.00;

— ш. Моской пехоты, 35 к. 10 (остановка)12.00-14.00 и 20.00-22.00.