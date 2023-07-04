Власти предупредили об очередных отключениях водоснабжения в Балтийске

Власти предупредили об очередных отключениях водоснабжения в Балтийске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителей Балтийска предупредили о новых отключениях водоснабжения в связи с утечкой на сетях. Как сообщается в Telegram-канале администрации Балтийского округа, сотрудники муниципального предприятия «Балтвода» и областного «Водоканала» продолжают обследовать скважины.

«Причина утечки воды в Балтийске пока не обнаружена. Вынуждены сегодня, 4 июля, с 15:30 до 17:30 отключить водоснабжение по районам города для пополнения резервуаров с чистой водой», — говорится в сообщении. Ранее власти Балтийска заявляли, что утечка на водопроводных сетях обнаружена.

В администрации отметили, что машины с чистой водой будут находится по следующим адресам:

— ул. Ушакова, 33а («Островок») — с 14:00 до 16:00;

— ул. Садовая, 32 (стоянка) — с 14:00 до 16:00;

— пересечение Верхнего шоссе и ул. Киркенесской — с 16:00 до 18:00;

— ул. Кронштадтская, 7 (конечная остановка) — с 16:00 до 18:00;

— пересечение ул. Подгорной и ул. Прохладной — с 18:00 до 20:00;

— ул. Красной армии, 31 (МБОУ № 6) — с 18:00 до 20:00;

— ул. Садовая, 3 (двор) — с 20:00 до 22:00;

— Шоссе Морской пехоты, 35к10 (остановка) — с 20:00 до 22:00.

Авария на сетях водопровода произошла в Балтийске 28 июня, специалисты до сих пор ищут утечку. В воскресенье, 2 июля, к работам привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». По сведениям властей, вечером 2 июля в город привезли цистерны с чистой питьевой водой, которые разместили «в самых населенных районах города».

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