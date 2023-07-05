Власти надеются решить проблему водоснабжения Балтийска в течение двух суток

Проблема Балтийска, где седьмой день вода подается жителям с перебоями, связана с необходимостью ремонта скважин водозабора. Власти Калининградской области надеются решить её в течение ближайших двух суток, сообщил 4 июля губернатор Антон Алиханов в эфире ГТРК «Калининград».

«Тот анализ, который провели на скважинном поле, он выявил существенные проблемы. Некоторые скважины требуют срочного ремонта, срочных работ. Эти работы уже начались. И хорошо, что мы в предыдущие годы „Водоканалу“ нашему региональному помогли. У них есть соответствующее оборудование. Они к этим работам приступают. Уже, собственно говоря, их ведут. Надеюсь, что водозабор сам будет приведён в порядок в течение ближайших суток-двух, и мы сможем эту проблему устранить», — сказал глава региона.

Авария на сетях водопровода произошла в Балтийске 28 июня. В воскресенье, 2 июля, к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». По сведениям властей, вечером 2 июля в город привезли цистерны с чистой питьевой водой, которые разместили «в самых населенных районах города».