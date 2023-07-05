После обращений жителей в Пионерском решили убрать велодорожку на ул. Комсомольской

После обращений жителей в Пионерском решили убрать велодорожку на ул. Комсомольской
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

После обращений жителей в Пионерском уберут разметку под велодорожку с проезжей части улицы Комсомольской, которую решили сделать односторонней. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, такое решение было принято во вторник, 4 июля, во время рабочего выезда министра развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной, руководства муниципалитета и региональных представителей Общероссийского народного фронта.

«Граждан не устраивает введение одностороннего движения по улице Комсомольской из-за велодорожки. Проект организации дорожного движения ещё не согласован. Министерством развития инфраструктуры Калининградской области муниципалитету выдан ряд замечаний по этому документу. Одностороннее движение не введено», — отметили в пресс-службе.

Разметку под велодорожку на улице Комсомольской пообещали убрать в течение двух недель. «Муниципалитет со своей стороны рассмотрит варианты переноса велодорожки. Но это не отнимает право велосипедистов продолжать ездить по улице Комсомольской, соблюдая правила дорожного движения», — добавили в пресс-службе.

Схему движения транспорта в центральной части города планировали изменить с 19 июня, но позднее власти перенесли сроки. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. В ней решение было названо необдуманным, ухудшающим ситуацию с движением транспорта и снижающим уровень комфорта и безопасности.

Вопрос об организации движения, в частности, планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении. Сейчас в Пионерском собирают подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева. В конце июня прокуратура потребовала отменить постановление о введении одностороннего движения на дороге регионального значения.

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