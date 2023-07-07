В Пионерском убрали велодорожку на центральной улице

В Пионерском закрасили разметку велодорожки на центральной улице города — Комсомольской. Об этом сообщается на странице областного министерства развития инфраструктуры в соцсети «ВКонтакте».



«Движение для транспорта двухстороннее, велосипедисты также могут ехать, соблюдая правила дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

На улице Комсомольской была нанесена разметка для велодорожки «от косы до косы». Из-за этого ее собирались оставить односторонней на участке от ул. Шаманова до Портовой. В среду, 5 июля, власти сообщили, что после обращений жителей велодорожку решили убрать.