В Пионерском убрали велодорожку на центральной улице

В Пионерском закрасили разметку велодорожки на центральной улице города — Комсомольской. Об этом сообщается на странице областного министерства развития инфраструктуры в соцсети «ВКонтакте».
«Движение для транспорта двухстороннее, велосипедисты также могут ехать, соблюдая правила дорожного движения», — сообщили в ведомстве.
На улице Комсомольской была нанесена разметка для велодорожки «от косы до косы». Из-за этого ее собирались оставить односторонней на участке от ул. Шаманова до Портовой. В среду, 5 июля, власти сообщили, что после обращений жителей велодорожку решили убрать.Схему движения транспорта в центральной части города планировали изменить с 19 июня, но позднее власти перенесли сроки. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. Вопрос об организации движения, в частности, планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении. Сейчас в Пионерском собирают подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева. В конце июня прокуратура потребовала отменить постановление о введении одностороннего движения на дороге регионального значения.