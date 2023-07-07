Под Черняховском обнаружены свалка биологических отходов и «пожароопасные» угодья

Под Черняховском обнаружены свалка биологических отходов и «пожароопасные» угодья
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховском районе, вблизи поселка Гремячье, в июне ревизоры Россельхознадзора обнаружили сразу несколько участков земель сельхозназначения с нарушениями. В частности, на границах двух земельных участков проверяющими была замечена свалка бытовых и биологических отходов общей площадью 78 квадратных метров.

«Должностными лицами Управления отобраны почвенные образцы и направлены на исследование по оценке безопасности почвы в Калининградский филиал ФБГУ „ВНИИЗЖ“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на соседнем участке площадью 200 га специалисты выявили зарастание сельхозугодий деревьями, кустарниками и сорной травой.

«Такие земельные участки являются пожароопасными объектами и могут стать источником или причиной возникновения пожаров, — пояснили в ведомстве. — Правообладатели земельных участков должны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания кустарниками и сорными растениями».

Во всех случаях специалисты Россельхознадзора пообещали принять «соответствующие меры в рамках установленных полномочий».

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