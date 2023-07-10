Пункт пропуска «Мядининкай» на границе Литвы и Белоруссии возобновил работу

Пункт пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе в воскресенье вечером возобновил работу, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — указано в сообщении в телеграм-канале ведомства.В субботу, 8 июля, Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай». Через него следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении. Пункт временно прекратил работу после инцидента с гражданином Пакистана, которого не впустили в Литву. Литовская сторона утверждала, что Белоруссия отказалась его принять обратно. Белорусская — что мужчина сам отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба.