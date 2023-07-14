В Калининграде начался ремонт бассейна спорткомплекса «Юность» (фото)

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В Калининграде начался ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность», сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик должен капитально отремонтировать здание и обустроить на фасаде архитектурную подсветку. А также установить на здании вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, установить новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок.

Контракт стоимостью 144 млн рублей получился компания «КДС-монтаж». Работы необходимо выполнить за 150 дней.

«ООО „КДС-Монтаж“ уже обнесло здание строительными лесами, вскрывает отмостку и срывает старый фасад», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Торги на ремонт спорткомплекса объявляли три раза. В июне городские власти решили увеличить стоимость контракта на 3 млн рублей.

Предыдущий конкурс пытались провести в апреле, тогда власти были готовы заплатить за работы 141,1 млн рублей. Однако компания, признанная победителем торгов на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» и благоустройству его территории, уклонилась от подписания контракта. При этом она была единственным участником тендера.

До этого власти пытались найти подрядчика для ремонта «Юности» в марте 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта тогда составляла 89,1 млн рублей. Однако аукцион не состоялся, потому что на торги не было подано ни одной заявки.

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

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