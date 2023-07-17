Калининграду не планируют выделять допсредства на субсидирование авиаперевозок в 2023 году

В Министерстве транспорта РФ, комментируя ситуацию с подорожанием авиабилетов на калининградском направлении, заявили, что маршруты и средства на субсидирование авиабилетов в этом году намеренно не сокращали. «Целенаправленного сокращения маршрутов и бюджетных ассигнований по субсидируемым авиаперевозкам из/в Калининграда в 2023 году не было», — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос «Нового Калининграда».



На вопрос о том, какую поддержку планирует оказать региону Правительство РФ для снижения цен на авиабилеты, в ведомстве ответили, что на следующий год планируется увеличить объемы финансирования на субсидирование авиаперевозок. «По итогам 2023 года ожидается увеличение объемов бюджетных ассигнований в направлении Калининграда за счет традиционного перераспределения бюджетных средств внутри программы на наиболее востребованные направления», — сообщили в Минтрансе РФ.

Ранее замглавы ведомства Игорь Чалик заявил, что министерство не наблюдает «аномально высоких скачков цен» на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон. «Повышение цен на авиабилеты традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль „низкого“ сезона», — привела слова чиновника пресс-служба Минтранса.