Краснознаменский район стал лидером по рождаемости в Калининградской области

Краснознаменский район стал лидером по рождаемости в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Краснознаменский муниципальный округ стал лидером по рождаемости в Калининградской области с января по май 2023 года. Согласно данным, предоставленным Калининградстатом, муниципалитет также показал минимальную в регионе естественную убыль населения и вошел в пятерку районов с минимальным коэффициентом смертности.

Коэффициент естественной убыли населения в Краснознаменском районе зафиксирован на уровне −0,4 на 1000 человек. Вслед за ним идут Гурьевский (-1,4), Зеленоградский (-3,7), Балтийский и Багратионовский (по −4,1) округа. Замыкает этот список Советский городской округ с показателем −9,7.

Что касается коэффициента рождаемости, то Краснознаменский район и тут лидирует с небольшим отрывом с показателем 11,2 на 1000 человек. За ним следуют Нестеровский (10,3), Ладушкинский (9,8), Озерский (9,7) и Балтийский (8,1) округа. В самом низу рейтинга рождаемости Янтарный городской округ с показателем 3,7.

А вот по коэффициенту смертности среди всех муниципалитетов лидирует Нестеровский округ с показателем 18,5 на 1000 человек. Замыкают список Краснознаменский (11,6), Зеленоградский (11,5), Светлогорский (11,1), Багратионовский (9,6) и Гурьевский (7,6) округа.

Всего в январе-мае 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 3 702 родившихся и 5 177 умерших. Естественная убыль населения в январе-мае 2023 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 437 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз.

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