Родин — о сокращении населения на четверть: «Негативная динамика сохраняется»

Численность населения Нестеровского округа Калининградской области за последние 15 лет сократилось на четверть, и этот процесс не удастся остановить к 2030 году. Об этом в ходе выездного совещания правительства в Нестеров сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Родин.

Родин заявил, что численность население округа на сегодняшний день составляет 11,6 тыс. человек (70% — это сельское население, проживающее в 53 посёлках), и что с 2010 года она сократилась более чем на 25%.

«Эта тенденция сохраняется и до настоящего момента, — отметил Родин. — Несмотря на первое место по коэффициенту рождаемости, естественная убыль населения и миграционный отток формируют отрицательную динамику. Снижается и число предприятий».

Глава также сообщил, что несмотря на 12-е место по среднемесячной зарплате среди муниципалитетов области, безработица остается низкой, составляя всего 1%. В числе других проблем муниципалитета Родин назвал небольшое число жилого фонда, охваченного централизованными системами газоснабжения, водоотведения и водоснабжения и отсутствие свободных земель сельскохозяйственного и промышленного назначения.

В целом отток населения, по словам Родина, является самой слабой стороной муниципалитета. Он порождает «дефицит квалифицированных кадров, отсутствие жилищного строительства и состояние социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры».

«Мы понимаем, что к 2030 году негативную динамику по оттоку населения мы не сможем нивелировать, — заключил докладчик. — Дай бог, что в долгосрочной перспективе за счёт тех мероприятий, которые мы реализуем уже сейчас, и тех мероприятий, которые планируются в том числе при поддержке правительства Калининградской области нам удастся стабилизировать численность населения, и затем она пойдет в рост».