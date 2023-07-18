Власти Зеленоградска вновь возмущены «варварским поведением» отдыхающих в Куликово

В Куликово по-прежнему массово отдыхают «дикие» туристы, которые паркуют автомобили среди деревьев, жгут костры и превращают окрестности в туалет. Местные власти сетуют на то, что у них нет полномочий привлекать нарушителей к ответственности. Комментарий зеленоградской администрации опубликован под постом губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



Один из подписчиков пожаловался на «удручающую» ситуацию в Куликово, где «машины паркуют в зоне береговой линии, туалеты отсутствуют и вдоль велодорожки сплошной кал, постоянные костры» и призвал «направить административный ресурс для устранения этой ситуации».

«Мы также возмущены варварским поведением некоторых отдыхающих и парковкой их автомобилей в лесном массиве. Дикие туристы повреждают деревья, пытаясь запарковаться в тени, но стоянка машин в водоохранной зоне запрещена. Кроме этого, они разводят костры в запрещённое время и в запрещённых местах. Чтобы избежать экологической катастрофы в Куликово, построили несколько парковок, они рассчитаны на 850 машиномест, нет необходимости заезжать в лес и парковать автомобиль на территории зелёной зоны. К сожалению, отдыхающих не останавливают бетонные блоки, установленные на въезде в лес, они их сдвигают, продолжая уничтожать растительность», — отреагировали в администрации Зеленоградского округа. «В Куликово второй год работает кемпинг, где обустроены душ, туалеты, работает кафе. В районе парковки установили кески для сбора мусора. Здесь оборудован официальный пляж. Для цивилизованного отдыха на природе уже созданы условия», — заявили местные власти.

«Сейчас у нас нет полномочий привлекать природоохранных нарушителей к ответственности. Такими полномочиями наделены сотрудники полиции и инспекторы Росприроднадзора. Стражи порядка проводят рейды по обнаружению природоохранных нарушений и штрафуют отдыхающих», — говорится в комментарии администрации.

Ранее ее глава Сергей Кошевой сообщил, что парковку в Куликово областное правительство передало на баланс местных властей. При этом, когда журналисты поинтересовались, будет ли парковка в Куликово бесплатной, глава ответил отрицательно. «Бывает бесплатным только сыр в мышеловке, — заявил он. — Это ж нужно убирать, чистить, контролировать. Вы где-то в Европе видели бесплатные парковки или бесплатные туалеты?».