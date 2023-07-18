Власти пока не нашли инвестора для восстановления сгоревшего в 2005 году здания ОВД на ул. Клинической

Власти пока не нашли инвестора для восстановления сгоревшего в 2005 году здания ОВД на ул. Клинической
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Региональные власти продолжают поиски инвестора для восстановления сгоревшего исторического здания ОВД Ленинградского района на ул. Клинической в Калининграде. Об этом говорится в сообщении областной службы госохраны объектов культурного наследия на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее разработкой проекта занимался судебный департамент, но оказалось, что у ведомства нет на ремонт средств. До этого здание принадлежало региональному управлению УМВД, которое также не финансировало работы по сохранению объекта культурного наследия. Сейчас ищем инвестора, который будет готов его отремонтировать», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос о том, когда приступят к работам на этом объекте.

О том, что региональные власти получили в собственность объект культурного наследия «Здание комендатуры с рельефами» на ул. Клинической, стало известно в феврале 2023 года. Тогда глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова заявила, что «оставить его в таком состоянии невозможно» и «нужно срочно переходить» к противоаварийным работам. Предполагалось, что их проведет инвестор, которого власти рассчитывают найти для восстановления здания через областную Корпорацию развития.

Пожар в ОВД Ленинградского района на ул. Клинической произошел в 2005 году. В феврале 2007 года экс-начальник ОВД по Ленинградскому району Калининграда Андрей Карпов сообщал, что уже весной начнется ремонт здания.

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