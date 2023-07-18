Рольбинов: мы не можем нарастить пассажиропоток железной дороги из-за ограничений Литвы

Калининградская область не может нарастить пассажиропоток железной дороги из-за ограничений со стороны Литвы, заявил заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

«Когда началась пандемия, литовцы сократили количество людей, которые могут проезжать в поездах. Соответственно, на сегодняшний день это порядка 300 человек, хотя провозных ёмкостей гораздо больше. Из-за этих ограничений мы не можем нарастить объемы», — заявил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

По его словам, в июне этого года железнодорожным траспортом перевезли 122 тысячи пассажиров. «То есть в среднем еженедельно примерно 30 тысяч человек пользуются поездом. Это достаточно большая цифра», — сказал Александр Рольбинов, отметив, что аэропорт «Храброво» обслуживает около 100-130 тысяч пассажиров в месяц.

Весной 2020 года Литва ужесточила правила транзита для калининградских поездов в связи с пандемией коронавируса. В одном транзитном поезде разрешили размещать более 100 человек. Летом 2022 года Литва приняла решение увеличить разрешенное количество пассажиров в транзитных калининградских поездах, до 300 человек.