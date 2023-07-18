Рольбинов: мы не можем нарастить пассажиропоток железной дороги из-за ограничений Литвы

Рольбинов: мы не можем нарастить пассажиропоток железной дороги из-за ограничений Литвы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Калининградская область не может нарастить пассажиропоток железной дороги из-за ограничений со стороны Литвы, заявил заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

«Когда началась пандемия, литовцы сократили количество людей, которые могут проезжать в поездах. Соответственно, на сегодняшний день это порядка 300 человек, хотя провозных ёмкостей гораздо больше. Из-за этих ограничений мы не можем нарастить объемы», — заявил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

По его словам, в июне этого года железнодорожным траспортом перевезли 122 тысячи пассажиров. «То есть в среднем еженедельно примерно 30 тысяч человек пользуются поездом. Это достаточно большая цифра», — сказал Александр Рольбинов, отметив, что аэропорт «Храброво» обслуживает около 100-130 тысяч пассажиров в месяц.

Весной 2020 года Литва ужесточила правила транзита для калининградских поездов в связи с пандемией коронавируса. В одном транзитном поезде разрешили размещать более 100 человек. Летом 2022 года Литва приняла решение увеличить разрешенное количество пассажиров в транзитных калининградских поездах, до 300 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter