Прокуратура: краснознаменский «Водоканал» незаконно использовал реку Шешупе

Прокуратура: краснознаменский «Водоканал» незаконно использовал реку Шешупе
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Природоохранная прокуратура выяснила, что «Водоканал» Краснознаменского муниципального округа незаконно использовал реку Шешупе. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, ведомством была проведена проверка деятельности муниципального предприятия, в ходе которой выяснилось, что оно сбрасывало в водоем сточные воды без соответствующей разрешительной документации.

«Установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Шешупе в отсутствие решения Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области о предоставлении водного объекта в пользование, — отметили в пресс-службе. — Способ водоотведения, которым осуществляется сброс сточных вод предприятия в водный объект, ухудшает санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на территории муниципального округа и создает опасность причинения существенного вреда окружающей среде».

После проверки природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании действий МУП «Водоканал» незаконными. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, и предприятие будет вынуждено получить разрешение на пользование водным объектом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter