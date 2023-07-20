Прокуратура: краснознаменский «Водоканал» незаконно использовал реку Шешупе

Природоохранная прокуратура выяснила, что «Водоканал» Краснознаменского муниципального округа незаконно использовал реку Шешупе. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, ведомством была проведена проверка деятельности муниципального предприятия, в ходе которой выяснилось, что оно сбрасывало в водоем сточные воды без соответствующей разрешительной документации.



«Установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Шешупе в отсутствие решения Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области о предоставлении водного объекта в пользование, — отметили в пресс-службе. — Способ водоотведения, которым осуществляется сброс сточных вод предприятия в водный объект, ухудшает санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на территории муниципального округа и создает опасность причинения существенного вреда окружающей среде».

После проверки природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании действий МУП «Водоканал» незаконными. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, и предприятие будет вынуждено получить разрешение на пользование водным объектом.