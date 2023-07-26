Власти Балтийска: в День ВМФ будет ограничено движение и стоянка автотранспорта (схема)

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Власти Балтийска: в День ВМФ будет ограничено движение и стоянка автотранспорта (схема)

На День ВМФ и День города в Балтийске будет ограничена стоянка и движение автотранспорта. Об этом предупреждают власти муниципалитета.

«29 июля с 22:00 по 30 июля до 16:30 запрещаем стоянку автотранспорта и ограничиваем движение на следующих улицах Балтийска:

— ул. Красной Армии, от ул. Артиллерийской до морского канала;
— ул. Кронштадтская;
— ул. Головко;
— ул. Адмирала Н. Кузнецова;
— ул. Морской бульвар;
— причалы морского канала № 1;2 и 3

30 июля с 7:00 до 12:30 ограничиваем движение по проспекту Ленина от пересечения с улицами Садовая — Черноморская до улицы Красной Армии, за исключением общественного транспорта и машин по специальным пропускам.

 Ради обеспечения безопасности при проведении массового мероприятия привлекли эвакуаторы, которые будут забирать оставленные авто с перечисленных участков дороги. Если ваш автомобиль эвакуируют, обращаться в дежурную часть полиции по телефону 8 (401-45) 3-26-02», — уточняется в сообщении.

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Напомним также, что в День ВМФ назначаются дополнительные поезда на балтийском направлении.

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