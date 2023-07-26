Власти Балтийска: в День ВМФ будет ограничено движение и стоянка автотранспорта (схема)

На День ВМФ и День города в Балтийске будет ограничена стоянка и движение автотранспорта. Об этом предупреждают власти муниципалитета.

«29 июля с 22:00 по 30 июля до 16:30 запрещаем стоянку автотранспорта и ограничиваем движение на следующих улицах Балтийска:



— ул. Красной Армии, от ул. Артиллерийской до морского канала;

— ул. Кронштадтская;

— ул. Головко;

— ул. Адмирала Н. Кузнецова;

— ул. Морской бульвар;

— причалы морского канала № 1;2 и 3

30 июля с 7:00 до 12:30 ограничиваем движение по проспекту Ленина от пересечения с улицами Садовая — Черноморская до улицы Красной Армии, за исключением общественного транспорта и машин по специальным пропускам.

Ради обеспечения безопасности при проведении массового мероприятия привлекли эвакуаторы, которые будут забирать оставленные авто с перечисленных участков дороги. Если ваш автомобиль эвакуируют, обращаться в дежурную часть полиции по телефону 8 (401-45) 3-26-02», — уточняется в сообщении.

Парад, концерт и роспись камней: власти Балтийска опубликовали афишу Дня ВМФ



Напомним также, что в День ВМФ назначаются дополнительные поезда на балтийском направлении.