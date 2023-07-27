В «Храброво» рассказали, когда запускают прямые рейсы в Ульяновск

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Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» намерена открыть прямое регулярное авиасообщение между Калининградом и Ульяновском с 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Уточняется, что перелеты будут выполняться с частотой один раз в неделю по средам на воздушных судах «Эмбраер 190» в компоновке 110 пассажирских мест.

Согласно предварительному расписанию вылет из Калининграда будет совершаться в 12:35, прилёт в Ульяновск — в 17:50. Вылет из Ульяновска в 18:50, прилет в аэропорт «Храброво» — в 20:15. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Для всех аэропортов время вылета/прилета указывается местное.

В «Храброво» напоминают, что также пассажирам Nordwind доступны прямые рейсы из Калининграда в Москву, Казань, Пермь, Самару, Нижний Новгород, Иваново, Оренбург.

Накануне гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный анонсировал скорый запуск прямых рейсов из Калининграда в Ульяновск.

Ранее в Ульяновск из Калининграда летала «КД авиа», однако эти рейсы отменили в 2007 году (в 2010 году компания была признана банкротом).

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