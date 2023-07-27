В Калининградской области выставили на торги 15 автозаправок «Балтнефть»

В Калининградской области выставили на торги 15 автозаправочных станций «Балтнефть». Об этом сообщает «Российский аукционный дом» (РАД).



Сеть АЗС выставил на торги банк непрофильных активов «Траст» в рамках требований к компании «Вадиан», которую признали банкротом. Общая сумма задолженности составляет 1 млрд рублей. Помимо автозаправочных станций обеспечением по кредиту выступает нефтебаза на ул. Промышленной в Черняховске. Начальная цена составляет 373,6 млн рублей.

Торги пройдут 24 августа. «Приобретая права требования, покупатель становится на место залогового кредитора со всеми вытекающими правами, предусмотренными законодательством о банкротстве. Лот может быть интересен профильным инвесторам, а также предпринимателям из смежных и зависимых отраслей — для создания экосистемы собственного бизнеса», — отметила заместитель гендиректора РАД Ольга Желудкова.

«Балтнефть» поставляет автомобильное топливо в Калининградскую область с 1997 года. Автозаправочные станции, выставленные на торги, расположены на выезде из населенных пунктов и на автомобильных трассах с интенсивным транспортным потоком. «На всех АЗС реализуется топливо от ПАО „Газпром нефть“», — отметили в РАД.