В мэрии Калининграда не стали поддерживать предложение по сужению Московского проспекта

В мэрии Калининграда с осторожностью подошли к обсуждению проектов, занявших призовые места в архитектурном конкурсе «Новый центр Калининграда».
«К этим вещам надо аккуратно относиться. Архитекторы у нас в основном смотрят на внешний облик, а мы отвечаем за организацию дорожного движения, — пояснил глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов. — Мы проанализируем их предложения и сделаем выводы, после чего направим свои предложения. Мы еще не обсуждали».Напомним, что сразу два архитектурных бюро, поделивших второе место в конкурсе, предложили сузить и частичного застроить Московский проспект на отрезке от поворота на улицу Октябрьскую до Эстакадного моста. Стоит отметить, что председатель областного отделения Союза архитекторов России Игорь Ли, оценивая результаты конкурса, заявил, что «однозначного, убедительного решения» на развитие территории у Дома Советов найдено так и не было.