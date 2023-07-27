В мэрии Калининграда не стали поддерживать предложение по сужению Московского проспекта

В мэрии Калининграда с осторожностью подошли к обсуждению проектов, занявших призовые места в архитектурном конкурсе «Новый центр Калининграда».



«К этим вещам надо аккуратно относиться. Архитекторы у нас в основном смотрят на внешний облик, а мы отвечаем за организацию дорожного движения, — пояснил глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов. — Мы проанализируем их предложения и сделаем выводы, после чего направим свои предложения. Мы еще не обсуждали».