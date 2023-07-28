Обнаруженные под Ладушкином останки советского летчика передали родным в Абхазию (фото)

Останки советского летчика Сумбата Кочконяна, погибшего под Кенигсбергом 29 января 1945 года, передали родным в Абхазию. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, найти родственников удалось после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях (о подробностях этой истории писал и «Новый Калининград»).



«На публикации откликнулись земляки летчика по Гагрскому району Абхазии Георгий Кочконян (живет в одном из регионов России) и Артур Хачатурян, оказавшийся соседом родне погибшего Сумбата в его поселке, — рассказывает Хисамов. — Усилиями обоих был установлен контакт с родным племянником летчика Сумбатом Кочконяном из города Сочи, которого при рождении назвали в честь дяди, пропавшего без вести на фронте».

Через родных удалось выяснить, что отец и мать погибшего, Амбарцум и Сирануш Кочконян, работали в колхозе им. Кирова все в том же Гагрском районе и занимались выращиванием табака и цитрусовых. Родители были похоронены в поселке Холодная Речка (ныне село Багрыпш) Гагринского района Абхазии. После передачи останков Сумбата родные похоронили его рядом с матерью и отцом.

Напомним, что ранее поисковики установили точные обстоятельтства гибели летчиков Сумбата Кочконяна и лейтенанта Петра Неумоина (уроженец станицы Наурской бывшего Орджоникидзевского края, входящей сегодня в состав Чеченской Республики).

«Штурмовик рухнул на вражеские позиции и при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах, — рассказывал Руслан Хисамов. — Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Раздробленные останки двух летчиков находились на значительном расстоянии друг от друга. Пилота взрывом отбросило на десятки метров, а стрелок-радист был возле воронки, образовавшейся от падения Ил-2».

Отметим, что родственников Неумоина разыскать пока не удалось.