Пригожин подтвердил приостановку вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов на неопределенный срок и пока не планирует открывать новые центры по набору. Как пишет РБК, голосовое сообщение основателя военной компании Евгения Пригожина с подтверждением опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале Grey Zone.



«В настоящий момент время открытия центров по набору [в ЧВК „Вагнер“] пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — „Группа Вагнера“ продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии <...> Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — цитирует издание слова Пригожина.

Сегодня ЧВК определяется со следующими задачами «во имя величия России», «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается», уточнил бизнесмен.

Он также отметил, что большая часть бойцов ЧВК по-прежнему находится в отпуске, поскольку перед этим у них был длительный период «очень напряженной работы».

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию после попытки мятежа в России.

Президент России Владимир Путин в конце июня рассказал, что деятельность ЧВК обеспечивалась государством. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Позже глава государства заявил, что юридически ЧВК «Вагнер», как и другие частные военные компании, не существует.