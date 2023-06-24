«От имени Пригожина»: что известно о ситуации с призывами к мятежу в РФ на данный момент

Накануне ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Решение было принято после публикаций в соцсетях ЧВК «Вагнер». За этим последовали официальные заявления нескольких ведомств, антитеррористические мероприятия в ряде регионов и экстренное обращение президента Владимира Путина. Что известно о ситуации на данный момент — в материале «Нового Калининграда».



Вечером в пятницу, 23 июня, в соцсетях группы «Вагнер» появились голосовые сообщения с обвинениями в адрес министерства обороны РФ. В ответ на это пресс-служба военного ведомства заявила, что все распространяемые от имени основателя ЧВК Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям «Вагнера» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Впоследствии официальное заявление сделал Национальный антитеррористический комитет (НАК). В нем говорится, что «утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований». В комитете проинформировали, что после заявлений от имени Евгения Пригожина ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Генпрокуратура, в свою очередь, заявила, что действиям Пригожина «будет дана надлежащая правовая оценка». «За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером того же дня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. Центр общественных связей ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя группы и принять меры к его задержанию. В ведомстве также заявили, что высказывания Пригожина «фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и „ударом в спину“ российским военнослужащим». Позднее обращение в адрес бойцов «Вагнера» опубликовало Министерство обороны РФ, попросив их «проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».

В Москве в ночь на субботу, 24 июня, усилили меры безопасности. По тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия и на дорогах введен дополнительный контроль.





К утру субботы меры безопасности усилили в ряде российских регионов. В Ростовской области власти призвали жителей «по возможности не покидать свои дома» и «воздержаться от поездок в центр города». Губернатор Василий Голубев проинформировал об отмене в Ростове-на-Дону массовых мероприятий, назначенных на выходные, и изменении муниципальных маршрутов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе решили усилить меры безопасности. Жителей этого региона тоже призвали «без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте».

В Москве, Подмосковье и Воронежской области Национальный антитеррористический комитет 24 июня ввел режим контртеррористической операции. В Роскомнадзоре предупредили, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов.

В Калининградской области решили до 26 июня включительно отменить массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся «на режимных объектах и строго по билетам». Впоследствии губернатор Антон Алиханов разъяснил, что День молодежи на стадионе «Калининград», концерты и кинопоказы будут проходить «в обычном запланированном режиме», выпускные не отменяют. По словам Алиханова, власти региона проконсультировались с правоохранительными органами и представителями Балтфлота. «Они проводят необходимые мероприятия. Никаких поводов для тревог, для переживаний за безопасность наших жителей нет», — заверил губернатор.

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с экстренным телевизионным обращением. Он сообщил, что Вооруженные силы получили «необходимые приказы», и признал, что в Ростове-на-Дону «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления». «То, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене», — заявил Путин, добавив, что все, «кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание». Впоследствии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным перейти на усиленный режим работы и «принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы».

Евгений Пригожин через сеть своих телеграм-каналов выступил с ответным обращением из Ростова-на-Дону. «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, — цитирует основателя ЧВК „Вагнер“ РБК. — И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».

Фото: Виталий Невар, архив «Нового Калининграда»