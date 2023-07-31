Власти: паром «Балтийск» не уйдет с линии, пока ему не найдут аналог

Власти: паром «Балтийск» не уйдет с линии, пока ему не найдут аналог
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Региональные власти разъяснили ситуацию с планируемым ремонтом двух из четырех паромов, курсирующих на калининградской морской линии. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, недавно построенное судно «Маршал Рокоссовский» планируют обслуживать между рейсами. Паром «Балтийск» будет оставаться на линии до тех пор, пока ему не найдут замену.

«Впоследствии, когда „Балтийск“ вернется с ремонта, тот паром, который пришел на замену, останется на линии», — уточнил Лысков. По его словам, в случае если такое судно удастся найти, после ремонта «Балтийска» на калининградской морской линии будет курсировать пять паромов.

Ранее сообщалось, что Росморпорт провел тендер по выбору подрядчика для ремонта насосов вспомогательного топлива главного двигателя «Маршала Рокоссовского». Работы, стоимость которых составляет 5,2 млн рублей, должны быть выполнены до 30 сентября.

Парому «Балтийск» потребовался дополнительный ремонт за 263,3 млн рублей. Ожидается, что он может продлиться до 28 февраля 2024 года. Это судно вернули на калининградское направление после ремонта только 12 июля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter