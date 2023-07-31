Власти: паром «Балтийск» не уйдет с линии, пока ему не найдут аналог

Региональные власти разъяснили ситуацию с планируемым ремонтом двух из четырех паромов, курсирующих на калининградской морской линии. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, недавно построенное судно «Маршал Рокоссовский» планируют обслуживать между рейсами. Паром «Балтийск» будет оставаться на линии до тех пор, пока ему не найдут замену.



«Впоследствии, когда „Балтийск“ вернется с ремонта, тот паром, который пришел на замену, останется на линии», — уточнил Лысков. По его словам, в случае если такое судно удастся найти, после ремонта «Балтийска» на калининградской морской линии будет курсировать пять паромов.

Ранее сообщалось, что Росморпорт провел тендер по выбору подрядчика для ремонта насосов вспомогательного топлива главного двигателя «Маршала Рокоссовского». Работы, стоимость которых составляет 5,2 млн рублей, должны быть выполнены до 30 сентября.