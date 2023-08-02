Власти задумались о «расширении» здания детской стоматологии на Буткова

Власти задумались о необходимости реконструкции здания детской стоматологии на ул. Буткова в Калининграде. Об этом представители регионального Минздрава написали в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в «ВКонтакте».



«Прорабатывается вопрос о реконструкции здания поликлиники на Буткова с целью существенного расширения имеющихся помещений. Но формата предполагаемых работ и конкретных сроков их проведения пока нет», — говорится в сообщении чиновников.

В областном Минздраве добавили, что детей также принимают в стоматологических клиниках в Советске и Черняховске. «Помимо этого, отделения и стоматологические кабинеты, где принимают маленьких пациентов, есть в каждой больнице муниципалитетов, филиалах Городской детской поликлиники на Горького и У. Громовой в Калининграде и 22 школах областного центра», — уточнили в ведомстве.