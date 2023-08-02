Здания пивоварни в Черняховске решили включить в реестр объектов культурного наследия

Комплекс зданий пивоваренного завода братьев Бернекер на улице Заводской в Черняховске планируют включить в госреестр объектов культурного наследия. Для этого власти провели историко-культурную экспертизу, на сайте областного правительства опубликовано положительное заключение.



Согласно документу, комплекс включает административно-производственный корпус и ряд производственных корпусов, подземный переход, конюшню, склад и вспомогательное здание. На территории также имеются два внутренних двора, замощенных брусчаткой и булыжником.

По имеющимся сведениям комплекс был построен в Инстербурге в 1860-е годы. При этом специалисты указывают, что однозначные датировки строительства неизвестны. Сохранившиеся корпуса построены в 1875-1940 годах.

Пивоваренное предприятие было основано братьями Генрихом Бернекером и Эдуардом Бернекером. После акционирования оно получило название «Богемская пивоварня». В 1918 году после объединения нескольких пивоваренных предприятий появилось общее наименование «Гражданская пивоварня АО».

Комплекс сочетал в себе элементы неоготики и неороманского стиля. На сегодняшний день утрачены отдельные объекты, однако объемно-пространственная композиция сохранилась с незначительными изменениями, указывается в документации. Согласно выводам экспертизы, комплекс зданий пивоваренного завода обладает градостроительной, историко-архитектурной, художественной и научной ценностью.