Пост главы представительства региона при Правительстве РФ занял советник губернатора

Пост главы представительства региона при Правительстве РФ занял советник губернатора
Артем Папета. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
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Главой представительства Калининградской области при правительстве РФ назначен Артем Папета, занимавший до этого должность советника губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Напомню, что Артем Владимирович ранее уже работал в нашем представительстве в должности заместителя руководителя. В ближайшее время Артем Владимирович приступит к исполнению своих непосредственных обязанностей в столице. Позиция советника пока останется вакантной», — уточнил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Как ранее сообщалось, бывший руководитель представительства Калининградской области при Правительстве РФ Денис Салий, уволившийся в июле 2023 года, возглавил аналогичную структуру от Рязанской области.



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