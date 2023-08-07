Пост главы представительства региона при Правительстве РФ занял советник губернатора

Главой представительства Калининградской области при правительстве РФ назначен Артем Папета, занимавший до этого должность советника губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



«Напомню, что Артем Владимирович ранее уже работал в нашем представительстве в должности заместителя руководителя. В ближайшее время Артем Владимирович приступит к исполнению своих непосредственных обязанностей в столице. Позиция советника пока останется вакантной», — уточнил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Как ранее сообщалось, бывший руководитель представительства Калининградской области при Правительстве РФ Денис Салий, уволившийся в июле 2023 года, возглавил аналогичную структуру от Рязанской области.