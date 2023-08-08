Калининград выиграл президентский грант на благоустройство парка Теодора Кроне

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Калининградская Дирекция ландшафтных парков выиграла почти двухмиллионный президентский грант. Деньги, согласно грантовой заявке, будут направлены на создание познавательного маршрута в парке им. Теодора Кроне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«К середине следующего года на тропинках объекта культурного наследия установят информационные стенды, но прежде чем это сделать, там поработают исследователи флоры и фауны, которые, собственно, и сформируют список уникальных объектов, посещение которых и ляжет в основу маршрута. Также для парка напечатают буклеты и запишут аудиогид. А главное, в планах дирекции значится установка в парке скамеек, урн и прочих малых архитектурных форм», — рассказали городские власти.

Парк в пригороде Кёнигсберга Юдиттене разбили в начале прошлого века по инициативе городского советника Теодора Кроне и в честь него же потом и назвали. В 2007 году парк признали объектом культурного наследия местного значения, в 2015-м для него установили границы территории, а охранные зоны памятника с соответствующими ограничениями появились только в 2020 году.

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