Калининград выиграл президентский грант на благоустройство парка Теодора Кроне

Калининградская Дирекция ландшафтных парков выиграла почти двухмиллионный президентский грант. Деньги, согласно грантовой заявке, будут направлены на создание познавательного маршрута в парке им. Теодора Кроне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«К середине следующего года на тропинках объекта культурного наследия установят информационные стенды, но прежде чем это сделать, там поработают исследователи флоры и фауны, которые, собственно, и сформируют список уникальных объектов, посещение которых и ляжет в основу маршрута. Также для парка напечатают буклеты и запишут аудиогид. А главное, в планах дирекции значится установка в парке скамеек, урн и прочих малых архитектурных форм», — рассказали городские власти.