Калининград выиграл президентский грант на благоустройство парка Теодора Кроне

Калининградская Дирекция ландшафтных парков выиграла почти двухмиллионный президентский грант. Деньги, согласно грантовой заявке, будут направлены на создание познавательного маршрута в парке им. Теодора Кроне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«К середине следующего года на тропинках объекта культурного наследия установят информационные стенды, но прежде чем это сделать, там поработают исследователи флоры и фауны, которые, собственно, и сформируют список уникальных объектов, посещение которых и ляжет в основу маршрута. Также для парка напечатают буклеты и запишут аудиогид. А главное, в планах дирекции значится установка в парке скамеек, урн и прочих малых архитектурных форм», — рассказали городские власти.Парк в пригороде Кёнигсберга Юдиттене разбили в начале прошлого века по инициативе городского советника Теодора Кроне и в честь него же потом и назвали. В 2007 году парк признали объектом культурного наследия местного значения, в 2015-м для него установили границы территории, а охранные зоны памятника с соответствующими ограничениями появились только в 2020 году.