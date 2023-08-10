«Отодвинем на годы»: власти объяснили, почему провалилось благоустройство парка Теодора Кроне

Власти Калининграда так и не смогли заняться благоустройством исторического парка Теодора Кроне, хотя планировали, что эти работы закончатся в 2022 году. Проект архитектора Антона Сагаля и OASI Architects собирались приспособить к калининградским реалиям за 9,14 млн рублей, и даже нашелся желающий проектировщик, но тут все и закончилось. Как выяснил «Новый Калининград», сейчас тот судится с администрацией.

О том, что власти задумались привести в порядок парк Теодора Кроне, зажатый между улицами Химической, Тихоненко и Тенистой Аллеей, стало понятно весной 2019 года, когда губернатор Антон Алиханов заявил о необходимости в срочном порядке установить «чёткие границы» этой зеленой зоны. Тогда глава региона сообщил, что у «отдельных известных людей» есть «намерения чего-нибудь отхватить себе у Теодора Кроне». На следующий год парк признали особо охраняемой природной территорией, а весной 2021 года власти сообщили, что в скором времени его ожидает благоустройство, и выделили на проектирование 10 миллионов рублей.

К этому времени была готова архитектурно-градостроительная концепция парка — ее авторами стали архитектор Антон Сагаль и OASI Architects. Собственно, концепция должна была стать основой будущего проекта благоустройства. По словам главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова, оставалось лишь «проработать детали».

В мае 2021 года аукцион на проектирование (изначально горвласти выделяли на него 9 148 327 рублей) выиграла компания «Рост», предложившая выполнить работы за 8 507 358 рублей. Приступить к работам власти были намерены в конце весны, а завершить благоустройство — до конца 2022 года. Но что-то пошло не так.

Что именно, «Новому Калининграду» рассказал первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков. «Мы не смогли получить досконального выполнения технического задания, как это было предусмотрено проектировщиком, поэтому вышли на расторжение, — заявил чиновник. — В УФАС обратились и в суды. Сейчас идут административные процедуры, поэтому проектирование, по сути, приостановлено. Когда закончатся суды и так далее, тогда можно будет говорить, что будем делать с парком Теодора Кроне, но я полагаю, что мы в ближайшее время к проектированию не приступим. У нас сейчас готова проектная документация по Каштановому парку, делаем сейчас Макс-Ашманн-парк, также в этом году победит парк Юрия Гагарина в народном голосовании, и мы сейчас объявили конкурсные процедуры по проектированию. Поэтому Теодора Кроне мы отодвинем на будущие годы в любом случае».

Шлыков добавил, что подрядчик один суд у мэрии уже выиграл, однако решение было обжаловано горадминистрацией. Он перечислил конкретные претензии к компании:

«Не выполнено техническое задание, не все архитектурные решения, которые мы хотели увидеть, сделаны. Там довольно большой перечень, но основное — это требование технического задания. Все-таки парк Теодора Кроне — это объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, и мы хотим, чтобы там было все максимально экологично, без вмешательства современной урбанистической инфраструктуры. Мы этого не увидели».

Вероятно, горожанам останется довольствоваться информационными стендами, урнами и скамейками, которые обещают установить вдоль тропинок парка к середине следующего года. На эти цели калининградская Дирекция ландшафтных парков выиграла почти двухмиллионный президентский грант. Правда, к задуманной реконструкции это отношения не имеет.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, изображения: проект благоустройства лесопарка Теодора Кроне