Кукушкина: доступных авиабилетов из Калининграда не хватает из-за меньшей вместимости самолетов

Кукушкина: доступных авиабилетов из Калининграда не хватает из-за меньшей вместимости самолетов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Доступных авиабилетов в калининградском направлении в этом сезоне не хватает всем желающим, потому что на линию встали самолеты меньшей вместимости. Об этом сообщила в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 августа, министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

«Самое удивительное, из-за чего произошел весь ажиотаж и почему такое количество желающих не смогло приобрести по приемлемой цене билеты — это уменьшение количества вместимости в воздушное судно. То есть количество рейсов у нас как бы сохранилось на прежнем уровне, но количество вместимости [пассажиров] в них у нас сократилось — поставили другие воздушные судна и, соответственно, нас гораздо меньшее количество количество [людей] смогло приобрести эти билеты», — пояснила Кукушкина.

По словам министра, сейчас региональные власти ведут переговоры с Минтрансом РФ о том, чтобы вернуться к вопросу субсидирования билетов «для жителей Калининградской области, как это было ранее предусмотрено в 2016 году». Кукушкина напомнила, что на сегодняшний день только определенные категории людей, могут приобрести льготные авиабилеты.

«Несмотря на дополнительное субсидирование, которое было выделено группе компаний „Аэрофлот“ в нашем направлении, субсидия была ими быстро освоена уже к апрелю. В мае было выделено дополнительное финансирование, которое тут же — буквально через две недели — точно также перестало иметь место быть. Почему? Потому что группа льготников, которое по 215-му постановлению правительства РФ у нас летает — пенсионеры, студенты, молодежь — достаточно активно следят за этими направлениями и пользуются этой льготой», — отметила Кукушкина. 

Ранее замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что ведомство не наблюдает «аномально высоких скачков цен» на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон. При этом в Калининградской области жители жалуются региональным властям на «заоблачные цены» на авиаперевозки и недоступность субсидированных билетов в летний сезон. В ответ чиновники заявляют, что направили обращения в федеральные ведомства для снижения стоимости авиаперевозок на калининградском направлении.

В областном правительстве сообщали, что ожидают дополнительных денег на субсидирование авиаперелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и обратно. Однако в Минтрансе РФ ответили, что Калининграду не планируют выделять допсредства на субсидирование авиаперевозок в 2023 году. 

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