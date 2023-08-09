Кукушкина: доступных авиабилетов из Калининграда не хватает из-за меньшей вместимости самолетов

Доступных авиабилетов в калининградском направлении в этом сезоне не хватает всем желающим, потому что на линию встали самолеты меньшей вместимости. Об этом сообщила в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 августа, министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.



«Самое удивительное, из-за чего произошел весь ажиотаж и почему такое количество желающих не смогло приобрести по приемлемой цене билеты — это уменьшение количества вместимости в воздушное судно. То есть количество рейсов у нас как бы сохранилось на прежнем уровне, но количество вместимости [пассажиров] в них у нас сократилось — поставили другие воздушные судна и, соответственно, нас гораздо меньшее количество количество [людей] смогло приобрести эти билеты», — пояснила Кукушкина.

По словам министра, сейчас региональные власти ведут переговоры с Минтрансом РФ о том, чтобы вернуться к вопросу субсидирования билетов «для жителей Калининградской области, как это было ранее предусмотрено в 2016 году». Кукушкина напомнила, что на сегодняшний день только определенные категории людей, могут приобрести льготные авиабилеты.

«Несмотря на дополнительное субсидирование, которое было выделено группе компаний „Аэрофлот“ в нашем направлении, субсидия была ими быстро освоена уже к апрелю. В мае было выделено дополнительное финансирование, которое тут же — буквально через две недели — точно также перестало иметь место быть. Почему? Потому что группа льготников, которое по 215-му постановлению правительства РФ у нас летает — пенсионеры, студенты, молодежь — достаточно активно следят за этими направлениями и пользуются этой льготой», — отметила Кукушкина.